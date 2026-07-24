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LÓPEZ YOLI, Irma,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LÓPEZ YOLI, Irma, (Mimi) q.e.p.d. - Su hermana Ana y Jorge Ithurralde Argerich; sus hijos Agustín y Rochi, Javier y Mariela, Clara y Gustavo y sus nietas Bernardita, Trinidad, Margarita y Lucila la recordarán siempre con inmenso cariño.
✝ LÓPEZ YOLI, Irma, (Mimi). - Oscar, Norberto, Teresa y Cristina Ithurralde Argerich acompañan a Ana y familia con mucho cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
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