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LOTERSZTAIN, Israel,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ LOTERSZTAIN, Israel, (Cacho). - Chau Cacho, amigo del alma. Te despedimos con amor y abrazamos a Ester, Ileana y los chicos. Pablo Jacovkis y Rosita Wachenchauzer.
Aviso publicado en la edición impresa
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