SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LOUSTEAU HEGUY, Guillermo, q.e.p.d. - Su mujer Marta despide a su compañero con todo amor y ruega una oración en su memoria

LOUSTEAU HEGUY, Guillermo. - Néstor Landoni y el directorio de Consultores del Plata acompañan a Martin y su familia en este difícil y doloroso momento.

LOUSTEAU HEGUY, Guillermo, q.e.p.d., 24-6-2026. - La familia Laje participa su fallecimiento y acompaña a María, Martín y Marta en este difícil momento, expresando sus más sinceras condolencias.

✝ LOUSTEAU HEGUY, Guillermo, q.e.p.d., falleció el 24-6-2026. - Jorge Macri y María Belén Ludueña acompañan a Martín y familia en este doloroso momento y ruegan una oración en memoria de su querido padre Guillermo.

LOUSTEAU HEGUY, Guillermo, q.e.p.d., 24-6-2026. - Los diputados y diputadas del bloque Provincias Unidas acompañan con afecto a Martín Lousteau y a toda su familia ante el fallecimiento de Guillermo Lousteau Heguy.

Avisos fúnebres

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