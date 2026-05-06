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LUCHETTI, María Teresa
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LUCHETTI, María Teresa, falleció en Luján, el 5-5-2026. - Su hermano Juan Carlos y su hermana política María Esther Perata participan su fallecimiento y piden una oración en su memoria.
✝ LUCHETTI, María Teresa, falleció en Luján, el 5-5-2026. - Sus sobrinas: María Fabiana, Mariana, María Victoria y Josefina; sus sobrinos políticos: Walter, Roberto y Orlando, y sus sobrinos nietos: Martín, Nina, Francisco y Bernardo participan su fallecimiento y elevan una oración por su eterno descanso.
Aviso publicado en la edición impresa
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