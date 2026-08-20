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LUTRI, Clara
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LUTRI, Clara, q.e.p.d., falleció el 18-8-2026. - La dirección médica, gerencias, jefaturas y personal de Clínica Alcla participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Clara, fundadora de la institución. Acompañan a la familia Vallega en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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