SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LUTRI, Clara, q.e.p.d., falleció el 18-8-2026. - La dirección médica, gerencias, jefaturas y personal de Clínica Alcla participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Clara, fundadora de la institución. Acompañan a la familia Vallega en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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