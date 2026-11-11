SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MAC ALPINE BYRNE, Jaime Eduardo, q.e.p.d., falleció el 9 de noviembre de 2026, a los 72 años. - Su señora, sus hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y comunican que el responso se llevó a cabo en el día de ayer, en el Cementerio Británico.

MAC ALPINE BYRNE, Jaime Eduardo, q.e.p.d., falleció el 9 de noviembre de 2026, a los 72 años. - Sus hermanos, cuñados, sobrinos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y comunican que el responso se llevó a cabo en el día de ayer, en el Cementerio Británico.

Avisos fúnebres

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