SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MAC DONOUGH, John q.e.p.d., falleció el 29-9-2026. - Su mujer Ana Garzón Maceda, sus hijos María y Nacho Montes, Catalina y Carlitos Olavarría, Paula, Juan y Tatu Vázquez Soria y sus nietos Simón, Mori y Santos despiden y agradecen a John por el amor recibido. - LAZARO COSTA, Tel 1151457557

✝ MAC DONOUGH, Juan, (John), q.e.p.d. - Sus hermanos Jimmie Mac Donough y Tessa Vilgré La Madrid con sus hijos Sheila y James Ogden (as.), Brian Mac Donough y su nieto Atticus Ogden (a.) participan con profunda tristeza el fallecimiento del querido John y ruegan oraciones en su memoria.

✝ MAC DONOUGH, John. - Casa de la Misericordia abraza a Ana, su presidenta y a sus hijos, rezando por el eterno descanso de John.

✝ MAC DONOUGH, John, q.e.p.d. - La administración del C.C. Centauros despide a quien fuera uno de sus socios y acompaña con mucho cariño a Ana, María, Catalina, Paula y Juan.

✝ MAC DONOUGH, John. - Mercedes Arriola de Mac Donough, sus hijos: Matías y Clara, Sofía y Matías, Pablo y Mechi, sus nietos, Vizcacha, Isa, Lula, Fermín, Mechita, Hilario, Fati, Delfi, Milo, Oli, Rafa e Irenita, abrazan con inmenso cariño a Ana, María y Nacho, Kiti y Carlitos, Paula, Juancito y Tatu.

✝ MAC DONOUGH, John. - Querido John, nos dejaste una huella a todos los que te conocimos como un gran amigo y excelente persona, vuela alto, te queremos y te extrañaremos un montón. Acompañamos con mucho cariño en este momento de dolor a Ana, María, Cata, Paula, Juancho, Silvia, Jimmie y a toda la familia Mac Donough. Pedimos una oración para que tu alma descanse en paz. Sylvia Basañez y Roberto Fernandez.

✝ MAC DONOUGH, John, q.e.p.d. - Juancho querido, gracias por todo, mucho en poco tiempo. Acompaño a tu familia en su dolor. Alfredo Hitce.

✝ MAC DONOUGH, John, q.e.p.d. - Cristina y Benjamin Montes con Santi y Magda, Javier, Fede y Manu abrazan fuerte a Meri y Nacho, Morita y Santos en la despedida de John, y acompañan con mucho cariño a Ana y a todos los Mac Donough.

✝ MAC DONOUGH, John, q.e.p.d. - Constanza Garzón Maceda y Javier Crotto, sus hijos Constanza y Pablo Strada, Joaquín y Agustina Copello, Alfonso e Inés Cruzalegui, Ana y Juan Rapetti y sus nietos Salvador, Pedro, Luisa, Teófilo, Sol, Mateo, Olivia y Eloisa lo despiden con muchísima tristeza. Toda una vida compartiendo. ¡Cómo lo vamos a extrañar!.

✝ MAC DONOUGH, Juan, q.e.p.d. - Taio y Verónica Novillo Astrada e hijos despiden a John y acompañan a su familia con cariño y oraciones.

✝ MAC DONOUGH, Juan. - Martín Cornejo participa con profundo pesar el fallecimiento de su querido amigo John, con quien compartió tantos años de trabajo juntos, amistad, afecto y respeto, y acompaña con especial cariño a su familia y a todo el equipo de Unicorn S.A. en este doloroso momento, elevando una oración en su memoria.

✝ MAC DONOUGH, Juan, q.e.p.d. - Manuel y Lala Olarra y familia despiden a John con muchísimo cariño.

✝ MAC DONOUGH, Juan, q.e.p.d. Francisco de Narváez y familia despiden a John y acompañan a su familia en este triste momento.

MAC DONOUGH, Juan, q.e.p.d. - María José Lerena de Marrollo, sus hijos Luis Felipe y Claudia, Cecilia y Ana acompañan a su familia con mucho cariño.

✝ MAC DONOUGH, Juan. - Codar S.A., su directorio y todo su equipo participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan afectuosamente a su familia y a todo el equipo de Unicorn S.A. en este doloroso momento, elevando una oración en su memoria.

✝ MAC DONOUGH, Juan, q.e.p.d. - Carlos Prado, junto a su familia, despiden a su amigo, hermano del alma, sabiendo que ya está en el cielo. Abrazamos con todo cariño a Ana y sus hijos María, Catalina, Paula y Juan.

✝ MAC DONOUGH, Juan, q.e.p.d. - El presidente de la Asociación Argentina de Polo, Benjamín Araya, su consejo directivo, subcomisiones y staff participan su fallecimiento y acompañan a su familia, rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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