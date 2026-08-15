MACIEL, María Cecilia,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MACIEL de BOSCH, María Cecilia, q.e.p.d., falleció el 14-8-2026. - Sus hermanos Pablo y Mónica Meinardi (as.), Andrés (a.), Juan y Elvira Ezcurra, Emilia, Isabel, Carmen, hijos y nietos Maciel, Colombo, Suárez Anzorena, Cutzarida, Christello, e Irigoyen, despiden a la tía Chechi con inmenso cariño y ruegan una oración por su alma, con la certeza de un encuentro en el cielo. Invitan a despedirla el 16-8, a las 11, en cementerio Británico, Pablo Nougues.

Avisos fúnebres

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