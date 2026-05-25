SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MACKINLAY, Carlos, q.e.p.d., falleció el 23-5-2026. - La comisión directiva del Jockey Club participa con profundo pesar el fallecimiento de su distinguido socio vitalicio y ex miembro directivo de la institución y pide oraciones en su memoria.

✝ MACKINLAY, Carlos. - Carlitos querido, Elena María, Mariana, Verónica, Arturo José, Carolina Sala y Elena Almeyra te despedimos. Nos queda resonando tu risa contagiosa, el valor de la amistad y tu disposición atenta y alegre hacia todos nosotros, aunque fuéramos los hijos de tu amigo Arturo. Gracias y que descanses en paz.

✝ MACKINLAY, Carlos. - Fuiste una gran persona y un gran amigo. Nunca te olvidaré. Juan Ignacio Bialet.

✝ MACKINLAY, Carlos R., q.e.p.d. - Jorge O¨Reilly y su mujer Beby Lanusse y sus hijos Jorge y Marcela Beccar Varela, Tomás y Rosario Bosch, Michael y Carola Scipioni y José María despiden a su querido amigo Carlos y acompañan a su familia en este triste momento, rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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