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MACKINLAY, Carlos Roberto
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MACKINLAY, Carlos Roberto, falleció el 23-5-2026. - Sarah, Ciro, Ciro Luis, Tom, Nico y Sofía Echesortu acompañan al querido Matías y todos los Mackinlay con afecto.
✝ MACKINLAY, Carlos Roberto, q.e.p.d., falleció el 23-5-2026. - Carolina Carman y Lucila Feraud abrazan a Gloria y familia.
✝ MACKINLAY, Carlos Roberto, q.e.p.d. - Los socios de González Echeverría, Pitrelli & asociados participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este triste momento rogando una oración por su alma.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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