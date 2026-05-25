SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MACKINLAY, Carlos Roberto, falleció el 23-5-2026. - Sarah, Ciro, Ciro Luis, Tom, Nico y Sofía Echesortu acompañan al querido Matías y todos los Mackinlay con afecto.

✝ MACKINLAY, Carlos Roberto, q.e.p.d., falleció el 23-5-2026. - Carolina Carman y Lucila Feraud abrazan a Gloria y familia.

✝ MACKINLAY, Carlos Roberto, q.e.p.d. - Los socios de González Echeverría, Pitrelli & asociados participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este triste momento rogando una oración por su alma.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa