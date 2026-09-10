SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MAESTRO, Antonio. - Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de nuestro presidente Antonio Maestro, el pasado 9-9-2026. Nos dejó una huella imborrable a todos sus empleados. El directorio y todo el personal de Maestro y Huerres extienden sus más profundas condolencias a su familia en su dolor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa