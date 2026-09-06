MAGUIRE, Laura María

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MAGUIRE de HOGG, Laura María. - Daniel y tus hijos Juanto y Rochi, Merchu, Maria Victoria y Nacho, Ini y Santi, Laurita y Mati y tus nietos te despiden con inmenso cariño y ruegan una oración en tu memoria.

Avisos fúnebres

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