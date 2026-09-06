1
MAGUIRE, Laura María
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MAGUIRE de HOGG, Laura María. - Daniel y tus hijos Juanto y Rochi, Merchu, Maria Victoria y Nacho, Ini y Santi, Laurita y Mati y tus nietos te despiden con inmenso cariño y ruegan una oración en tu memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Autopistas del Sol: un fallo que alivia al Pro, resuena en el Real Madrid y obliga al Gobierno a definir las tarifas
- 3
La Justicia aún no le decomisó ni un peso a Cristina Kirchner, pero el Estado deberá pagarle US$10 millones a los abogados
- 4
Un experto en meteorología explicó por qué El Niño podría desatar un desastre natural comparable al del film El día después de mañana