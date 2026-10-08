SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MALLMANN, Alejandro. - Francisco Lanza, Hilda Lanza y Eduardo Giugno y sus respectivas familias despiden a su querido primo Janito y acompañan a Nina y los chicos.

✝ MALLMANN, Alejandro, q.e.p.d. - Gustavo, Raquel, Cecilia y Alejandro Pittaluga acompañan a Nina y a todos los Mallmann en sus oraciones por el alma del querido Janito.

✝ MALLMANN, Alejandro, q.e.p.d., falleció el 7-10-2026. - La promoción 1972 del Colegio San Juan el Precursor despide con tristeza la partida de su amigo Janito al encuentro del Señor, elevando una oración en su memoria. Que el manto protector de la Santísima Virgen María acompañe a Nina, hijos y nietos en estos tristes momentos.

Avisos fúnebres

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