SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MALLMANN, Alejandro, q.e.p.d. - Los socios y el directorio de Martindale Country Club lamentan el fallecimiento de su socio y acompañan a su familia en estos momentos.

✝ MALLMANN, Alejandro, q.e.p.d. - Julio y María Llorente agradecen a toda la familia la experiencia vivida en la partida de Janito.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa