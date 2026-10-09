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LA NACION

MALLMANN, Alejandro,

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MALLMANN, Alejandro, q.e.p.d. - Los socios y el directorio de Martindale Country Club lamentan el fallecimiento de su socio y acompañan a su familia en estos momentos.

MALLMANN, Alejandro, q.e.p.d. - Julio y María Llorente agradecen a toda la familia la experiencia vivida en la partida de Janito.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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