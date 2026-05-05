SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MANSILLA, Talía Aracelí, q.e.p.d. - Con inmensa tristeza la comisión directiva y socios del Club Náutico Albatros despedimos a nuestra socia y acompañan en el dolor a la familia socia de esta institución, Enrique Mansilla, Mariana Andrea de Vivo y Dorian Enrique Mansilla.

Avisos fúnebres

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