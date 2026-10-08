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MARCILESE, María Delia
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MARCILESE, María Delia (Chichina), falleció el 6-10-2026. - Luis Fernando, Alejandro, María Florencia Herrera Gitard y sus hijos acompañan a Mariano y Corina con mucho cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
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