SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MARCILESE, María Delia, (Chichina) q.e.p.d., falleció el 6-10-2026. - Sus hijos Mariano y Giselle Berger, Corina y Miguel Japas; sus nietos Camila, Olivia, Sofía y Sol Gitard, Santiago, Rosario, Agustín y Martina Japas y sus bisnietos participan su fallecimiento.

Avisos fúnebres

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