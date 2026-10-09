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MARCILESE, María Delia,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MARCILESE, María Delia, (Chichina) q.e.p.d., falleció el 6-10-2026. - Sus hijos Mariano y Giselle Berger, Corina y Miguel Japas; sus nietos Camila, Olivia, Sofía y Sol Gitard, Santiago, Rosario, Agustín y Martina Japas y sus bisnietos participan su fallecimiento.
Aviso publicado en la edición impresa
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