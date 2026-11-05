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MARGARIDE, Luis Alberto
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
MARGARIDE, Luis Alberto, Dr., q.e.p.d. - El servicio de cirugía plástica infantil y craneofacial del Hospital Universitario Austral participa con profundo pesar el fallecimiento del Dr. Luis A. Margaride, destacado profesional, precursor e impulsor del servicio y acompaña a su familia y amigos, rogando una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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