SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MARGARIDE, Luis Alberto, Dr., q.e.p.d. - El servicio de cirugía plástica infantil y craneofacial del Hospital Universitario Austral participa con profundo pesar el fallecimiento del Dr. Luis A. Margaride, destacado profesional, precursor e impulsor del servicio y acompaña a su familia y amigos, rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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