SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MARIÑO, Liliana Inés, q.e.p.d., nació el 12-1-44 - falleció el 23-11-2026. - El consorcio de propietarios Villa Regina de la ciudad de Mar del Plata, calle Formosa 155, participa con pesar su fallecimiento y acompaña a familiares y amigos en este difícil momento, rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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