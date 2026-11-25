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MARIÑO, Liliana Inés
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MARIÑO, Liliana Inés, q.e.p.d., nació el 12-1-44 - falleció el 23-11-2026. - El consorcio de propietarios Villa Regina de la ciudad de Mar del Plata, calle Formosa 155, participa con pesar su fallecimiento y acompaña a familiares y amigos en este difícil momento, rogando una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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