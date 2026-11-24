Jimena Barón es fanática de viajar, tanto a lugares nuevos como conocidos. Suele veranear en las playas de Quequén, en Necochea, provincia de Buenos Aires, y durante el año organiza varias escapadas a destinos nacionales e internacionales. Este fin de semana, en tanto, fue a la Patagonia con su pareja Matías Palleiro y sus hijos Momo y Arturo para celebrar un especial acontecimiento familiar. Fiel a su estilo, compartió en sus redes sociales las mejores postales de su estadía y dejó una profunda reflexión sobre la posibilidad de seguir descubriendo la Argentina.

La familia de cuatro visitó la localidad de Puerto Pirámides, en la península Valdés, en Chubut, acompañados por los padres y familiares directos de Palleiro. La playa fue el principal atractivo. Instalaron sus sillas e hicieron un poco de todo: jugaron al vóley, se metieron al agua, posaron para una sesión de fotos y vieron nadar a las ballenas. El pequeño de un año y cinco meses se divirtió en la arena y tanto sus padres como su hermano mayor lo llenaron de besos y abrazos.

Jimena Barón compartió las postales de sus vacaciones familiares en Puerto Pirámides (Foto: Instagram @jmena)

Además de un paseo en lancha, Jimena, Morrison y Matías, que son apasionados de los deportes acuáticos, se pusieron los trajes de neopreno y, junto a varios de sus familiares, hicieron snorkel y nadaron con los lobos marinos.

Jimena, Matías y Momo se pusieron los trajes de neopreno para ir al agua (Foto: Instagram @jmena)

Momo llenó de besos a su hermanito (Foto: Instagram @jmena)

Una de las postales más tiernas fue del momento de relax que compartieron Morrison y Arturo. Mientras el adolescente de 12 años jugaba a los videojuegos sentado en el borde de la cama, su hermanito se ubicó a su lado y lo observó detenidamente. Como detalle, Momo vistió una remera negra con una foto de los padres de Palleiro en París.

El motivo del viaje fue el festejo de 40 años de casados de los padres de Matías (Foto: Instagram @jmena)

Arturo se divirtió jugando en la arena (Foto: Instagram @jmena)

Y es que justamente el motivo del viaje fue celebrar su matrimonio. “Mis suegros cumplieron 40 años de casados y viajamos todos juntos a celebrar el amor y la familia”, explicó Barón en el posteo de Instagram. “¡Qué país la Argentina!”, cerró conmovida. Además, como de costumbre, le dejó a sus seguidores una perlita de su viaje: “Yo quería un video con el lobito dándome un beso, pero decidió hacer caca mejor”.

Jimena Barón y una coincidencia mística sobre su nueva casa que dejó a todos en shock

Este año, Barón y Palleiro se convirtieron en propietarios de una nueva vivienda familiar. La cantante compartió todo el proceso en sus redes sociales, incluidas las coincidencias que vivió antes de efectuar la compra. Todo comenzó a fines de noviembre de 2025, cuando durante un viaje a Brasil empezó a levantarse a las seis de la mañana para dedicar tiempo a la manifestación, una técnica vinculada con visualizar deseos y objetivos personales. El 1 de diciembre, su mamá le compartió una fotografía de una cuadra de Buenos Aires y ella inmediatamente supo que quería vivir ahí. Curiosamente, once días después apareció una casa en venta en ese mismo lugar.

Tuvieron dudas respecto a si podían afrontar un gasto semejante, pero afortunadamente estaba dentro de sus posibilidades. Un día, mientras conversaba con su madre sobre el tema, metió la mano en el bolsillo de un pantalón que pertenecía a su hijo mayor y encontró una tarjeta, que resultó ser un salmo, lo cual interpretó como “un mensaje de Dios”. Sin embargo, cuando lo leyó, la sorpresa fue aún mayor: “El número del salmo terminó siendo la dirección”. Finalmente, terminaron por comprar la casa.