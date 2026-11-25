SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MARIÑO de DE LA GARMA, Liliana (Cucú) q.e.p.d., falleció el 23-11-2026. - Sus amigas de toda vida, Penella, Pat, Toya, Elaine y Mónica, la despiden con mucha tristeza y oraciones.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa