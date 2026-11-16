SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MARINO, Raúl Alberto, q.e.p.d., 14-11-2026. - Su esposa Alicia; sus hijos Mónica, Silvia y Diego y Cecilia; sus nietos Florencia, Cristina y Pablo, Marta, Julieta, Estefania y Francisco y sus bisnietos Mateo, Delfina, Santiago y Sofía participan su fallecimiento y rezan oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres

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