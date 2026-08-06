SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MARKIC DE TARQUINI, Herminia q.e.p.d., falleció 5-8-2026. - Tus hijos Liliana, Silvina, Guillermo y Carlos, junto a tus nietos y bisnietos, te despiden con inmenso amor y gratitud. Tu recuerdo y tus enseñanzas permanecerán por siempre en nuestros corazones.

✝ MARKIC DE TARQUINI, Herminia, q.e.p.d. falleció 5-8-2026. - Los empleados de Molinos Tarquini despiden con profundo pesar a quien fuera presidenta de la compañía y acompañan a su familia en este doloroso momento.

Avisos fúnebres

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