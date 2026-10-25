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MARTÍN FERRO, María Bazterrica de
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MARTÍN FERRO, María Bazterrica de, 22-10-2026. - Acompañamos a Enrique, Caro y Walter, Nico y Rochi, y toda la familia en este triste momento. María, querida emperatriz, te vamos a extrañar mucho. José María Collazo, Claudia García Moritán, hijos y nietos.
Aviso publicado en la edición impresa
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