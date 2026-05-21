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MARTÍN, Jorge Víctor,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MARTÍN, Jorge Víctor, q.e.p.d., falleció el 18-5-2026. - Sus hijos Juan Pablo y Cecilia, su hermano gemelo Juan Carlos y Moña, sus sobrinos Luciano, Gonzalo y Rafael, sus familias, sus hermanos Chuchy y Robi y sus familias despiden a Jorge con profunda tristeza y piden oraciones por su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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