SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MARTÍN, Jorge Víctor, q.e.p.d., falleció el 18-5-2026. - Sus hijos Juan Pablo y Cecilia, su hermano gemelo Juan Carlos y Moña, sus sobrinos Luciano, Gonzalo y Rafael, sus familias, sus hermanos Chuchy y Robi y sus familias despiden a Jorge con profunda tristeza y piden oraciones por su memoria.

Avisos fúnebres

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