SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MARTIN, Miguel Angel, Dr. q.e.p.d., falleció el 9-3-2026. - Sus hijos Verónica C. y Lucas E., sus hijos políticos Cecilia Becerra y Guillermo Blanco Lara, y sus nietos M. de los Angeles, Guadalupe, Agustin, Joaquin y Rosario participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de la Chararita.

Avisos fúnebres

