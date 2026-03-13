1
MARTIN, Miguel Angel
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MARTIN, Miguel Angel, Dr. q.e.p.d., falleció el 9-3-2026. - Sus hijos Verónica C. y Lucas E., sus hijos políticos Cecilia Becerra y Guillermo Blanco Lara, y sus nietos M. de los Angeles, Guadalupe, Agustin, Joaquin y Rosario participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de la Chararita.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Así quedó una vieja estación de tren abandonada que fue transformada en un hotel de lujo
- 3
“Adoptar fue muy rápido”: cómo hizo Córdoba para reducir el tiempo de espera de los niños que aguardan una familia
- 4
Franco Colapinto largará 16º la carrera sprint del Gran Premio de China, en la que Pierre Gasly partirá 7º