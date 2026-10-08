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MARTÍN Y HERRERA, María Luisa,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MARTÍN y HERRERA de LACROZE, María Luisa, q.e.p.d. - Sus hijos Carlos y Carina Alonso y su nieta Olivia la despiden con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

MARTÍN y HERRERA de LACROZE, María Luisa, q.e.p.d. - Su sobrina Rosa, sus hijos Pablo Fermín Ortiz Basualdo y Delfina y sus nietos Pablo María y Félix María acompañan a Carlos y Carina y ruegan una oración en su memoria.

MARTIN y HERRERA de LACROZE, María Luisa q.e.p.d. - María Rey Pastor despide a Mari con inmenso cariño y acompaña a Carlitos, Carina y Olivia en estos tristes momentos.

MARTÍN y HERRERA de LACROZE, María Luisa, q.e.p.d. - Samuel Manolo y Nini Ortiz Basualdo despiden con cariño a Mary y acompañan a la familia en este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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