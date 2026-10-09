MARTÍN Y HERRERA, María Luisa

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MARTÍN y HERRERA de LACROZE, María Luisa. - Luis Martín y Herrera y sus hijos Mechita y Eduardo, Luisa y Alejandro, Luis y Sonia, Miguel y Clara, Mariana y Juancho y Esteban y Pilar, nietos y bisnietos la despiden con todo cariño.

✝ MARTÍN y HERRERA de LACROZE, María Luisa, q.e.p.d. - Su sobrina Bárbara y Simón Aberg Cobo, hijos y nietos despiden con tristeza a Meme, acompañan con cariño a su ahijado Carlos, Carina y Olivia y ruegan oraciones en su queridísima memoria.

Avisos fúnebres

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