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MARTÍN Y HERRERA, María Luisa
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MARTÍN y HERRERA de LACROZE, María Luisa. - Luis Martín y Herrera y sus hijos Mechita y Eduardo, Luisa y Alejandro, Luis y Sonia, Miguel y Clara, Mariana y Juancho y Esteban y Pilar, nietos y bisnietos la despiden con todo cariño.
✝ MARTÍN y HERRERA de LACROZE, María Luisa, q.e.p.d. - Su sobrina Bárbara y Simón Aberg Cobo, hijos y nietos despiden con tristeza a Meme, acompañan con cariño a su ahijado Carlos, Carina y Olivia y ruegan oraciones en su queridísima memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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