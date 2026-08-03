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MARTÍNEZ AUTIN, Santiago
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MARTÍNEZ AUTIN, Santiago (Jacques), falleció el 2-8-2026. - Sus hijos Clara, Inés, Amalia y Santiago, junto con Pedro Frías y Mariana Pascual, sus nietos Sofía y Ana Bovino y Felipe Diniz, Iván y Félix Martínez Autin, Agustín y Juan Papayoanu, sus nietos políticos Juan Dalvit y Aye Mullet, sus nietos en el afecto, Anie, Mer, Pedro y Manuel Frías y sus bisnietos Amara y Luca Dalvit participan con amor su fallecimiento e invitan a acompañarlos a despedirlo hoy, a las 12, en el cementerio Jardín de Paz Oeste en Luján.
Aviso publicado en la edición impresa
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