SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MARTÍNEZ AUTIN, Santiago (Jacques) q.e.p.d. - Teresa y Joaquina Testa, y la Fundación Clorindo Testa, acompañan con cariño a Clara y familia en este triste momento.

✝ MARTÍNEZ AUTIN, Santiago, q.e.p.d. - Los copropietarios de Esmeralda 1255, participan con dolor y pena su fallecimiento. Acompañamos a familiares y amigos cercanos en este triste momento rogando una oración por la elevación de su alma.

MARTÍNEZ AUTIN, Santiago, (Jacques), 2-8-2026. -El equipo de Ucitrus acompaña con pesar a Santiago Martínez Autin y a su familia ante el fallecimiento de su padre.

Avisos fúnebres

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