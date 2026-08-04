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MARTÍNEZ AUTIN, Santiago

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MARTÍNEZ AUTIN, Santiago (Jacques) q.e.p.d. - Teresa y Joaquina Testa, y la Fundación Clorindo Testa, acompañan con cariño a Clara y familia en este triste momento.

MARTÍNEZ AUTIN, Santiago, q.e.p.d. - Los copropietarios de Esmeralda 1255, participan con dolor y pena su fallecimiento. Acompañamos a familiares y amigos cercanos en este triste momento rogando una oración por la elevación de su alma.

MARTÍNEZ AUTIN, Santiago, (Jacques), 2-8-2026. -El equipo de Ucitrus acompaña con pesar a Santiago Martínez Autin y a su familia ante el fallecimiento de su padre.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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