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MARTÍNEZ AUTIN, Santiago,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MARTÍNEZ AUTIN, Santiago, (Jack), falleció el 2-8-2026. - Graciela Molinelli acompaña y abraza a Clarita, Amalia, Facho e Inés, a sus nietos y bisnietos en este tristísimo momento.
MARTÍNEZ AUTÍN, Santiago, (Jacques), q.e.p.d. - Las tripulaciones de los yates Ara Fortuna y Ara Fortuna II despiden con profundo dolor a su comandante y ruegan encuentre los mejores vientos en su próxima singladura.
Aviso publicado en la edición impresa
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