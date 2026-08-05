SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MARTÍNEZ AUTIN, Santiago, (Jack), falleció el 2-8-2026. - Graciela Molinelli acompaña y abraza a Clarita, Amalia, Facho e Inés, a sus nietos y bisnietos en este tristísimo momento.

MARTÍNEZ AUTÍN, Santiago, (Jacques), q.e.p.d. - Las tripulaciones de los yates Ara Fortuna y Ara Fortuna II despiden con profundo dolor a su comandante y ruegan encuentre los mejores vientos en su próxima singladura.

Avisos fúnebres

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