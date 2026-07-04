SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MARTÍNEZ DE HOZ, Jorge, q.e.p.d., 3 -7-2026. - Mark y Paula Pratt, Robyn y Neil Francis, Toby y Mercedes Pratt y sus hijos despiden a Jorge y abrazan a Claire, Diego, Matías y Michelle con mucho cariño.

✝ MARTÍNEZ DE HOZ, Jorge, q.e.p.d., 3 -7-2026. - Despedimos con mucha tristeza al querido Jorge, acordándonos de todos los momentos maravillosos que hemos pasado juntos. ¡Buen viaje Jorge! Geoffrey y Jill Pratt.

MARTINEZ DE HOZ, Jorge, q.e.p.d., 3-7-2026. - Richard y Tessa Haigh despiden con cariños a Jorge y acompañan a Claire y toda su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa