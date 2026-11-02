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MARTINEZ DE VIANA, Elvira Catalina
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MARTINEZ de VIANA, Elvira Catalina, q.e.p.d., falleció en Montevideo, el 31-10-2026. - Juanqui Lynch, Enrique Morad, Ezequiel Ogueta y Jorge O’Reilly ruegan por su alma y acompañan a Pablo en tan triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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