Saltar al contenido principal
LA NACION

MARTINEZ DE VIANA, Elvira Catalina

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MARTINEZ de VIANA, Elvira Catalina, q.e.p.d., falleció en Montevideo, el 31-10-2026. - Juanqui Lynch, Enrique Morad, Ezequiel Ogueta y Jorge O’Reilly ruegan por su alma y acompañan a Pablo en tan triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. La muerte de Marcela Giorgi: sus compañeros de Radio Mitre despidieron a la locutora
    1

    La muerte de Marcela Giorgi: Bonelli, Cormillot, Tarico, Feinmann y otras figuras despidieron a la locutora

  2. Boca se clasificó a la Copa Libertadores: cómo quedó la situación de River
    2

    Las posiciones del torneo Clausura y una Tabla Anual al rojo vivo: la situación de Boca y River tras el superclásico

  3. A Ramírez le quedó grande el Superclásico: dos rojas correctas a River, pero sin el mismo criterio con Boca
    3

    A Ramírez le quedó grande el Superclásico: dos rojas correctas a River, pero sin el mismo criterio con Boca

  4. Polémica en la Justicia federal: la hija de un juez salió al cruce de las críticas por su designación
    4

    Polémica en la Justicia federal de La Rioja: la hija de un juez salió al cruce de los cuestionamientos por su designación