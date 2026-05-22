1
MARTÍNEZ, María Consuelo,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MARTÍNEZ, María Consuelo, q.e.p.d., falleció el 19-5-2026. - Miguel, Alix y Matías Gutiérrez acompañan a su hijo Alberto, sus nietos Silvina, Lisandro, Martín y sus familias en este triste y difícil momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Afinidad, política y parentesco: polémica en la ARCA por 246 ascensos a dedo
- 3
Un aliado clave de Trump que estuvo con Santiago Caputo alertó sobre la “influencia maligna” de China en la Hidrovía
- 4
La lista filtrada de Thomas Tuchel para el Mundial dejó afuera a históricos y desató una ola de críticas en Inglaterra