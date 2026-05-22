SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MARTÍNEZ, María Consuelo, q.e.p.d., falleció el 19-5-2026. - Miguel, Alix y Matías Gutiérrez acompañan a su hijo Alberto, sus nietos Silvina, Lisandro, Martín y sus familias en este triste y difícil momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa