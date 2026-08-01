LA NACION

MARTÍNEZ TANOIRA, Hernán

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MARTÍNEZ TANOIRA, Hernán. - Ya con tus padres, gozando de ellos y la Gloria de Dios. Nosotros muy tristes. Tus tíos Ana y Jorge y primos Ángeles, Sole, Felicitas y Santiago.

MARTÍNEZ TANOIRA, Hernán. - Delita Marcaida y sus hijos Balbiani despiden a Hernán y abrazan a su familia con el cariño de una vida.

MARTINEZ TANOIRA, Hernán (Chino). - Rodrigo Balbiani y Cecilia Medina te despiden con profunda tristeza.

MARTINEZ TANOIRA, Hernán. - Marcos, te acompañamos con todo el corazón en este momento tan triste. Hernán ya estará abrazado con Celina y Ricardo. Beso grande a Feli, los chicos y a todos los Martinez Tanoira. Abrazo con toda el alma. Rezamos por Hernán. M. Eugenia Andant, hijos y nietos.

MARTÍNEZ TANOIRA, Hernán, q.e.p.d. - Inés Pando y Rafael Salaberren (as.) despiden con profunda tristeza al Chino y abrazan a todos los Martínez Tanoira con inmenso cariño.

MARTÍNEZ TANOIRA, Hernán, q.e.p.d. - M. Marta Cavia de Camogli, junto a sus hijos, cuñados y nietos acompañan a Nacho y familia en este doloroso momento.

MARTÍNEZ TANOIRA, Hernán, q.e.p.d., 29-7-2026. - Ingrid Bargmann (a.) y Joaquín Riecke (a.) y sus hijos Jan, Maite, Kai y Lars despedimos a Hernán y acompañamos con mucho cariño a Mercedes, Conny y a toda la familia Martínez Tanoira en este momento tan triste.

MARTÍNEZ TANOIRA, Hernán, q.e.p.d. - Josefina Peluffo y Ernesto Barilati e hijos despedimos al Chino, abrazando a toda la familia Martínez Tanoira, y Romi, en especial a nuestro adorado Tano, y pedimos una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Las frases más reconocidas de El Principito para enviar por WhatsApp, a 82 años de la muerte de Antoine de Saint-Exupéry
    1

    Las frases más reconocidas de El Principito para enviar por WhatsApp, a 82 años de la muerte de Antoine de Saint-Exupéry

  2. Eclipse solar, alineación planetaria y lluvia de meteoros: qué trae agosto 2026 en EE.UU.
    2

    Eclipse solar, alineación planetaria y lluvia de meteoros: qué trae el calendario astronómico de agosto 2026 en EE.UU.

  3. Toyota cambia el Corolla Cross: cómo será la nueva versión
    3

    Toyota cambia el Corolla Cross: cómo será la nueva versión

  4. Los videos más impactantes del temporal que azotó al AMBA: inundaciones, granizo y cortes de luz
    4

    Los videos más impactantes del temporal que azotó el AMBA: inundaciones, granizo, árboles caídos y cortes de luz