SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MARTÍNEZ TANOIRA, Hernán. - Ya con tus padres, gozando de ellos y la Gloria de Dios. Nosotros muy tristes. Tus tíos Ana y Jorge y primos Ángeles, Sole, Felicitas y Santiago.

✝ MARTÍNEZ TANOIRA, Hernán. - Delita Marcaida y sus hijos Balbiani despiden a Hernán y abrazan a su familia con el cariño de una vida.

✝ MARTINEZ TANOIRA, Hernán (Chino). - Rodrigo Balbiani y Cecilia Medina te despiden con profunda tristeza.

✝ MARTINEZ TANOIRA, Hernán. - Marcos, te acompañamos con todo el corazón en este momento tan triste. Hernán ya estará abrazado con Celina y Ricardo. Beso grande a Feli, los chicos y a todos los Martinez Tanoira. Abrazo con toda el alma. Rezamos por Hernán. M. Eugenia Andant, hijos y nietos.

✝ MARTÍNEZ TANOIRA, Hernán, q.e.p.d. - Inés Pando y Rafael Salaberren (as.) despiden con profunda tristeza al Chino y abrazan a todos los Martínez Tanoira con inmenso cariño.

✝ MARTÍNEZ TANOIRA, Hernán, q.e.p.d. - M. Marta Cavia de Camogli, junto a sus hijos, cuñados y nietos acompañan a Nacho y familia en este doloroso momento.

✝ MARTÍNEZ TANOIRA, Hernán, q.e.p.d., 29-7-2026. - Ingrid Bargmann (a.) y Joaquín Riecke (a.) y sus hijos Jan, Maite, Kai y Lars despedimos a Hernán y acompañamos con mucho cariño a Mercedes, Conny y a toda la familia Martínez Tanoira en este momento tan triste.

✝ MARTÍNEZ TANOIRA, Hernán, q.e.p.d. - Josefina Peluffo y Ernesto Barilati e hijos despedimos al Chino, abrazando a toda la familia Martínez Tanoira, y Romi, en especial a nuestro adorado Tano, y pedimos una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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