1
MARTÍNEZ, Zoé Dolores
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MARTÍNEZ de RAGO, Zoé Dolores, Lic., falleció el 31-10-2026. - Con profundo pesar despedimos a Zoé Dolores Martínez de Rago. Su esposo José Antonio, sus hijos María Daniela, Javier Ignacio y Hernán José, sus cónyuges y sus nietos. Que encuentre consuelo en los recuerdos y el amor compartido. Que descanse en paz.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Las posiciones del torneo Clausura y una Tabla Anual al rojo vivo: la situación de Boca y River tras el superclásico
- 3
A Ramírez le quedó grande el Superclásico: dos rojas correctas a River, pero sin el mismo criterio con Boca
- 4
Polémica en la Justicia federal de La Rioja: la hija de un juez salió al cruce de los cuestionamientos por su designación