MARTÍNEZ, Zoé Dolores

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MARTÍNEZ de RAGO, Zoé Dolores, Lic., falleció el 31-10-2026. - Con profundo pesar despedimos a Zoé Dolores Martínez de Rago. Su esposo José Antonio, sus hijos María Daniela, Javier Ignacio y Hernán José, sus cónyuges y sus nietos. Que encuentre consuelo en los recuerdos y el amor compartido. Que descanse en paz.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa