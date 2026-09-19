SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MARTIRÉ, Adela Clara Palacio de. - Tus hijos Whisky y Marti, Clarita y Johnny, Adela y Ñato, Paula y Carlos, Anita y Tano, Loli y Piki, Herno y Jime y Sofi; tus nietos Martiré Dellepiane, Brandi, Alcibar, Uranga, Ochoa, Fernández del Casal, Martiré Repetto y Halle y todos tus bisnietos te despedimos con la alegría de saber que ya están con el Tata, disfrutándose en esa historia de amor que no tiene fin.

✝ MARTIRÉ, Adela Clara Palacio de, q.e.p.d. - Piki y Carlota Fernández del Casal y toda su familia acompañan con profundo cariño a la familia Martiré en la despedida de la querida Clara y ruegan una oración por su eterno descanso.

Avisos fúnebres

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