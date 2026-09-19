Saltar al contenido principal
LA NACION

MARTIRÉ, Adela Clara Palacio de

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MARTIRÉ, Adela Clara Palacio de. - Tus hijos Whisky y Marti, Clarita y Johnny, Adela y Ñato, Paula y Carlos, Anita y Tano, Loli y Piki, Herno y Jime y Sofi; tus nietos Martiré Dellepiane, Brandi, Alcibar, Uranga, Ochoa, Fernández del Casal, Martiré Repetto y Halle y todos tus bisnietos te despedimos con la alegría de saber que ya están con el Tata, disfrutándose en esa historia de amor que no tiene fin.

MARTIRÉ, Adela Clara Palacio de, q.e.p.d. - Piki y Carlota Fernández del Casal y toda su familia acompañan con profundo cariño a la familia Martiré en la despedida de la querida Clara y ruegan una oración por su eterno descanso.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Dieciséis hoteles argentinos entre los mejores del mundo, según la prestigiosa guía francesa
    1

    Dieciséis hoteles argentinos entre los mejores del mundo, según la prestigiosa guía francesa

  2. Marina Rosenthal: fue el último amor de Cacho Castaña y hoy lucha por mantener vivo su legado
    2

    Marina Rosenthal: fue el último amor de Cacho Castaña y hoy lucha por mantener vivo su legado

  3. Trump sorprende con un anuncio sobre Groenlandia tras amenazar con anexar la isla
    3

    Trump anunció un acuerdo con Dinamarca por el “control permanente” de la seguridad de Groenlandia

  4. Mirtha Legrand volvió a ser internada: cuál es su estado de salud
    4

    Mirtha Legrand fue internada nuevamente: cómo sigue su estado de salud