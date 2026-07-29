SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MASE, Ricardo Luis, Dr., q.e.p.d., falleció el 27-7-2026. - El Club Universitario de Buenos Aires participa con profundo pesar el fallecimiento de su expresidente, miembro del tribunal de honor e integrante de distintas subcomisiones y acompaña a su familia con mucho cariño.

Avisos fúnebres

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