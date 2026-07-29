SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MASE, Ricardo. - Las chicas de 5B Corazón, Babs, Bere, Lu, Marian, Mary, Marin, Pau, Vero, Vicky O., Vicky B., Tiny y Trinky abrazan con mucho cariño a Angie, María, Dolores y Jose.

MASE, Ricardo, q.e.p.d. - Muy apenado te despido, querido amigo. Osvaldo Seglin.

✝ MASE, Ricardo. - Sus amigos de M. F., Juan Carlos Ruano, Pedro Larrovere y Adrian Lwoff, lo despiden con mucha tristeza y hacen llegar todo su cariño a María y a sus hijas.

✝ MASE, Ricardo. - Luz y Eugenio Aramburu lo despiden con dolor y abrazan a María y su querida familia con inmenso cariño.

✝ MASE, Ricardo, q.e.p.d. 28-7-2026. - Juana María Tedin de Seré, sus hijos y nietos lo despiden con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

✝ MASE, Ricardo L., q.e.p.d. - Sus amigos de la paleta de Cuba, Ricardo Astesiano, Alejandro Guardo, Enrique Carrigart, Miguel Marzinelli y Zenón Ceballos despiden a Ricardo con mucha tristeza y acompañan a su familia en su pesar. Rogamos una oración en su memoria.

✝ MASE, Ricardo L., q.e.p.d. - Sus amigos de la mesa de los lunes de CUBA: Alfredo Boly, Marcelo de Elizalde, Jorge Villar, Eugenio Holmberg, Eduardo Ottolenghi, José M. Cafferata, Raúl Lissarrague, Guillermo Fernández del Casal, Adrián Pèrés, Claudio Teloni, Luis Ugarte, José M. Fernández Miranda, Domingo Segura, Daniel Bracht, José White, Guillermo Alvarez Amuchastegui y sus señoras despedimos con mucha tristeza a nuestro querido Ricardo, expresidente de nuestra institución, acompañando a María y familia en este triste momento. Que Dios te tenga en su gloria, querido amigo.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa