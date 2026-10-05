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MASSA, Teresa Azcueta de,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MASSA, Teresa Azcueta de, q.e.p.d., 3-10-2026. - La Dirección Comercial de La Nación participa su fallecimiento y acompaña a su hija Martina y familia en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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