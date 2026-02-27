LA NACION

MASSOCCO, Liliana

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MASSOCCO de LABONIA, Liliana, q.e.p.d. regresó a la casa del Padre el 22 de febrero del 2026.- El padre párroco Pbro. Martín Panatti, junto a la comunidad parroquial de Nuestra Señora de Montserrat y a todo el personal, alumnos y familias que forman la escuela parroquial, participan con dolor, pero con esperanza, su fallecimiento. Abrazan a su esposo Héctor, a su hijo Guido, a su hermana Silvia y a todos aquellos que sienten su partida, agradeciendo a Dios por el don de su vida, su testimonio de fe cristiana, su trabajo por el barrio de Montserrat. Comunican que por nueve días se rezan misas en sufragio de su alma en nuestro templo parroquial, a las 19.

