El dólar acelera la baja, mientras el Banco Central extiende su racha de compra de reservas

El dólar continúa su tendencia a la baja y pareciera no encontrar un piso. Mientras el Banco Central extiende su racha de compra de reservas rueda tras rueda, el mercado avanza hacia su época de mayor oferta estacional de divisas, en un contexto de fortalecimiento de las monedas regionales, que se replica en el caso argentino.

Hoy, el tipo de cambio oficial mayorista profundiza su baja y opera en $1350, con una caída de 0,3% con respecto al cierre de ayer.

Ese movimiento se replica en el dólar minorista. En el Banco Nación, que habitualmente tiene una de las cotizaciones más bajas del mercado, se ofrece a $1380, valor que refleja una baja de $5 (0,36%) frente al cierre previo.

En el promedio de bancos y entidades financiera que releva diariamente el BCRA, el dólar minorista se ubica en $1381.

Javier Milei y Luis Caputo

La baja se replica en los tipos de cambio financieros. El dólar MEP, que se obtiene a partir de la compra y venta de bonos u otros activos financieros, retrocede casi $7 (0,5%) para perforar también los $1400: se vende a $1397. Son valores nominales mínimos desde mediados desde febrero.

El dólar contado con liquidación (CCL), que permite girar fondos desde el país al exterior, también retrocede $7 (0,5%), aunque mantiene una brecha con el MEP tras las últimas restricciones cruzadas que estableció el BCRA. Así, aparece en las pantallas a $1460, con una distancia entre ambos del 4,5%.

“Ayer el dólar oficial cayó, con volumen alto de operaciones (US$581,5 millones). Las liquidaciones del agro por US$103,9 millones no explican el total, sugiriendo flujos de divisas por deuda externa ”, analizaron desde la consultora Outlier, al analizar los factores que inciden en el ingreso de divisas y la apreciación del peso.

“El BCRA compró [ayer] US$112 millones, cifra baja frente al volumen, priorizando el anclaje cambiario ante la inflación”, agregaron desde la firma, sobre la continuidad de compras por parte de la entidad monetaria, que suma más de US$5500 millones en lo que va de 2025.

Claro que las reservas brutas (US$45.410 millones, al cierre de ayer) no crecieron en la misma magnitud, dado que parte de esos dólares salieron para el pago de deuda (privados, instrumentos del BCRA y organismos internacionales, entre otros).

En este contexto, rebotan los bonos argentinos, que recuperan entre 0,6% y 1% en Wall Street. De esta manera, se profundiza la baja del riesgo país, que retrocede a 522 puntos básicos (ayer quedó en 528).

“El dólar oficial toca su valor mínimo en seis meses. El mercado financiero local convalida la estabilidad cambiaria y una reducción en la percepción de peligro crediticio. Los bonos soberanos en dólares registraron alzas de hasta el 1,5% con un desempeño superior al de otros mercados emergentes", planteó Ignacio Morales, de Wise Capital.

La apreciación del peso no es un proceso exclusivamente local y se refleja en el fortalecimiento frente al dólar de otras monedas emergentes, como el real brasileño, que hoy volvió a cotizar por debajo de 5 (el tipo de cambio cae 0,4%), el peso mexicano (0,4%) o el peso chileno (0,6%).