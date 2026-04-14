Atlético de Madrid v. Barcelona, en vivo
Se miden desde las 16, por el desquite de los cuartos de final de la Champions League
Un dato que ilusiona a Simeone
Atlético de Madrid se apoya en un antecedente fuerte en la Champions League. En cruces de eliminación directa como local, el equipo de Diego Simeone nunca perdió por dos goles de diferencia. Con la ventaja de dos goles arriba en el marcador gracias al partido de ida, este dato es alentador para el equipo del Cholo.
¿Cómo ver online Atlético de Madrid vs. Barcelona?
El partido será transmitido por ESPN y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow, Disney+ y DGO. En todos los casos se requiere ser cliente. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura de Atlético de Madrid vs. Barcelona
Comenzamos con el minuto a minuto de uno de los duelos correspondiente al desquite de los cuartos de final de la Champions League. Los Colchoneros, que en la ida sacaron una buena ventaja en el Camp Nou, reciben a los catalanes, que deberán remontar una desventaja de 0-2 para al menos llevar la serie al alargue. El encuentro se disputará en el estadio Metropolitano, comenzará a las 16 de la Argentina y contará con el arbitraje del francés Clément Turpin.
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