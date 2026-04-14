Atlético de Madrid v. Barcelona, en vivo

Comenzamos con el minuto a minuto de uno de los duelos correspondiente al desquite de los cuartos de final de la Champions League. Los Colchoneros, que en la ida sacaron una buena ventaja en el Camp Nou, reciben a los catalanes, que deberán remontar una desventaja de 0-2 para al menos llevar la serie al alargue. El encuentro se disputará en el estadio Metropolitano, comenzará a las 16 de la Argentina y contará con el arbitraje del francés Clément Turpin.