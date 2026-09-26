SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MAYOL, Mercedes Francisca, q.e.p.d. - El escribano general del gobierno, los escribanos adscriptos y todo el personal de la Escribanía General del Gobierno de la Nación, participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañan a su familia y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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