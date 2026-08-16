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MAZZA, María Cristina,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MAZZA, María Cristina, q.e.p.d., falleció el 15-8-2026. - Te despiden con amor, Daniel, Mariano, Florencia, Haydee, Julio, Sara y Emi. Siempre vas estar en nuestros corazones.

Avisos fúnebres
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