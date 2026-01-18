LA NACION

MENDEZ CARBONE, Roberto Luis

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MENDEZ CARBONE, Roberto Luis q.e.p.d. - Sus hijos Inés María Méndez Carbone y Carlos Tomás Marque y sus nietas Juana Inés (a.), Justina Inés (a.) y Candelaria Inés Marque Méndez Carbone (a.) lo despiden con mucho cariño y ruegan oraciones a su memoria. Sus restos serán inhumados el domingo 18 de enero, en Jardin de Paz, previo responso a las 10, en la Capilla del Cementerio. LAZARO COSTA

MÉNDEZ CARBONE, Roberto Luis, q.e.p.d. - Teresa Plate Arigós ruega oraciones a su memoria y acompaña con mucho cariño a su hija Inés María Méndez Carbone Plate Arigós.

Avisos fúnebres

