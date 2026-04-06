La campeona olímpica que es médica y viajó a Chaco para ayudar en los hospitales zonales

Paula Pareto mostró en sus redes sociales su costado profesional como médica y la campaña que llevó a cabo en los hospitales zonales de Chaco. El emotivo e inspirador posteo causó repercusión entre quienes la siguen desde hace años y alientan a replicar sus pasos de ayuda y concientización en cuestiones de acceso a la salud pública.

Con un carrusel de más de diez fotos y videos, Pareto, campeona olímpica de judo y con más de una década de trayectoria como médica especialista en traumatología, resumió su paso por la provincia norteña y enseñó parte de las prácticas que emplearon.

Paula Pareto al llegar al primer hospital zonal de Chaco (Fuente: Instagram/@paupareto)

“¡Los objetivos se buscan y se cumplen! ¡El sueño por el que empecé a estudiar medicina se hizo realidad en esta Semana Santa y fui así de feliz!”, introdujo Pareto. Luego detalló paso por paso el cronograma desde que salió de Buenos Aires camino al norte.

La reflexión de Paula Pareto tras su trabajo solidario en Chaco (Fuente: Instagram/@paupareto)

“Arrancamos jueves cinco de la mañana desde casa para llegar directo a las 19. a Tres Isletas, Chaco. El primer objetivo fue el hospital zonal. A las 22 terminamos y a descansar a nuestro alojamiento en la escuela de la ciudad que nos brindó el lugar a donde descansar en estos días”, describió la campeona olímpica y continuó: “El viernes y sábado visitamos dos pueblitos más en jornadas que arrancamos 7 am y cerramos a las 22 hs. ¡Rotos sí, felices sí! Así fueron estas jornadas de trabajo con un equipo de trabajo que compartimos la pasión de poder aportar algo real al equipo de vida que compartimos en el mundo”.

Paula Pareto viajó a Chaco para ser parte de una campaña médica que asiste en los hospitales zonales (Fuente: Instagram/@paupareto)

Sobre la experiencia, Pareto reflexionó: “Creo que no es justo que, por nacer lejos de las grandes ciudades, existan familias que no cuenten con los recursos necesarios para tener la vida digna y feliz como todos merecen. Como siempre digo, cuando algo no me gusta, intento hacer lo que puedo desde mi lado para aportar al cambio. Aunque sea aportar este granito de arena y hacerme sentir útil en mi profesión y como persona en la vida”.

Pareto junto a sus colegas en la escuela que les ofreció alojamiento (Fuente: Instagram/@paupareto)

“Agradezco compartir este sentimiento primero que nada con @lasquinas -> ¡Mi co-equiper de locuras siempre! ¡Y también con la @dra.paula.granero y @casaresmilagros por acompañarme desde el inicio! ¡Gracias, @todoportodos, por dejarnos ser parte de esto que hace años vienen haciendo !”, concluyó.

Pareto es médica traumatóloga y desde su especialidad atendió a difernetes personas en los tres hospitales zonales a los que fue en Semana Santa (Fuente: Instagram/@paupareto)

Paula Pareto empezó como judoca a los 9 años, edad en que le surgió el amor por esa disciplina. Durante su adolescencia se interesó por la medicina y, pese a lo que aparentaba la realidad, ella logró completar su estudio, hacer la residencia y convertirse en la profesional que siempre aspiró. Todo en medio del entrenamiento deportivo que la llevó a ser en 2015 campeona mundial.

Además de ese primer éxito internacional, obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. En Tokio 2020 fue elegida como representante para ingresar con la bandera argentina en el desfile de las naciones y en representación del pueblo latinoamericano.

La campeona olímpica realizó un trabajo solidario y emitió un fuerte comunicado en favor de la salud pública (Fuente: Instagram/@paupareto)

Pareto no solo es traumatóloga, sino que cuenta con un posgrado en Medicina Deportiva y es fellow en Miembro Superior. Sus inicios fueron en el Hospital de San Isidro, donde realizó la residencia, y más tarde se trasladó a otros hospitales de la zona norte del AMBA, como el de San Fernando. En 2024 ofreció una entrevista a la Caja de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, donde explicó su pasión por la medicina y el trabajo de sus colegas.

“Apoyemos siempre a los hospitales públicos, que, aunque muchas veces son criticados, la realidad es que los médicos siempre intentamos hacer lo mejor para nuestros pacientes; muchos de esos profesionales son los mejores formadores. Los grandes médicos argentinos de prestigio internacional se formaron en la universidad pública y en hospitales públicos”, dijo por ese entonces.