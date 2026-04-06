Elisa Carrió arremetió contra Adorni: “¿Quién es? Nadie sabe”
La líder de la Coalición Cívica cuestionó al jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito
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La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió volvió a arremeter contra el gobierno de Javier Milei y sus figuras centrales, incluido el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.
“¿Quién es Adorni? Nadie sabe”, afirmó la ex legisladora durante una entrevista con Luis Novaresio que se emitirá esta noche por A24 a las 23.59.
Y agregó: “Yo le creo a Hugo Alconada Mon y a Pollicita”.
Sus declaraciones se conocieron el mismo día en que el fiscal Gerardo Pollicita solicitó nuevas medidas de prueba en la causa contra el funcionario para determinar en detalle cuáles fueron los viajes de Adorni y su familia y cuánto pagaron por ellos, y para conocer todos los gastos en los que incurrieron para determinar si están justificados con los ingresos del matrimonio.
Pollicita pidió a Migraciones, aeropuertos y compañías aéreas precisiones de las salidas del país del jefe de Gabinete y su mujer, Bettina Angeletti, para averiguar el destino final de sus viajes, las condiciones en las que volaron y quién pagó por cada uno de esos tramos.
También solicitó informes completos a los registros de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, y los consorcios de propietarios de los edificios donde tienen departamentos. Además, el fiscal citó a declarar como testigo al exfutbolista Hugo Morales, que fue titular del departamento de Caballito en el que hoy vive Adorni con su familia.
Más dardos contra el gobierno
Asimismo, Carrió señaló que la “oscuridad” rodea al entorno del Presidente, y calificó a Milei de “corrupto” por el caso $LIBRA, en el que se investiga una presunta asociación ilícita y estafa tras el hallazgo de un acuerdo secreto de 5 millones de dólares para promocionar la criptomoneda.
“Karina es casta pura, oscura. Es una persona de una oscuridad terrible desde el punto de vista espiritual”, manifestó Carrió.
Sobre el Jefe de Estado, dijo: “Yo no sé quién es Milei. Es corrupto y mintió”.
Asimismo, cuestionó el alineamiento de la Argentina con Estados Unidos e Israel en guerra con Irán.
“Milei es bufón de Trump. Está mal que seamos bufones de Trump, que tiene la estrategia del loco. No veo bien aliarse con un loco”, expresó extendiendo sus críticas al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien calificó como un “psicópata perfecto”.
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