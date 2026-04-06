Dos argentinos crearon Genio Contable, una IA que simplifica la liquidación de impuestos

En la Argentina hay más de 170.000 profesionales matriculados en carreras vinculadas a ciencias económicas (Contador Público, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Economía y Actuario), según datos de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Facpce). Dentro de ese universo, los contadores públicos forman parte de una de las profesiones con mayor cantidad de inscriptos en las universidades del país.

¿Cómo podría sobrevivir una empresa, un negocio o incluso un profesional independiente sin un contador público? En la Argentina, la complejidad del sistema impositivo hace que estos especialistas sean indispensables.

En los últimos años y en plena revolución de la inteligencia artificial (con la promesa de automatizar y aliviar parte de sus tareas) comenzaron a surgir herramientas que buscan simplificar ese trabajo. Y esto, claro, abrió una nueva discusión en el sector: ¿hasta qué punto la IA podría reemplazar a los contadores?

Los estudios contables y profesionales usan diferentes herramientas de software hace rato para agilizar su trabajo, pero la revolución de la IA trae reacciones diferentes por parte del público profesional.

En octubre de 2025 el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) envió una intimación formal exigiendo que cierre sus actividades Lannis, una plataforma digital diseñada por Joaquín Paños, Ricardo Espinosa y Thomas Shaw que promete centralizar la gestión de pago de impuestos usando IA.

Ahora, los argentinos Gabriel Sánchez (contador público) y Pablo Curello (ingeniero en informática) desarrollaron una plataforma llamada Genio Contable que automatiza todo el proceso de liquidación impositiva, de punta a punta. Pero quieren diferenciarse de otras soluciones: “Las herramientas existentes resuelven partes aisladas del problema (chatbots, soluciones solo para monotributistas, ERPs difíciles de configurar y mantener, etc.). Nuestra plataforma automatiza el proceso completo entendiendo la complejidad tributaria argentina: desde la importación del archivo bruto del sistema contable, pasando por la conciliación contra los datos del fisco (ARCA, AGIP, ARBA), hasta la generación del archivo listo para presentar y los papeles de trabajo con el soporte de cada liquidación”, señala Gabriel Sánchez.

El cofundador de la startup asegura que su plataforma de IA recorta el 83% del trabajo impositivo. “El contador deja de ser un operador para convertirse en un estratega. Hoy gran parte del tiempo se va en tareas mecánicas: corregir y transformar archivos que reciben de los clientes a un formato que les sirva para liquidar, descargar archivos del portal de AFIP, cargarlos en Excel, conciliar manualmente fila por fila, o para algunos clientes recalcular retenciones y/o percepciones, armar los textos para las presentaciones. Todo eso es trabajo de procesamiento, no de análisis. Hoy muchos contadores pasan más tiempo procesando datos que analizando la situación fiscal de sus clientes”, asegura.

El contador asegura que no vienen a reemplazar a profesionales. “La liquidación impositiva argentina requiere criterio profesional en puntos que no se pueden delegar a un algoritmo. El asesoramiento fiscal -qué régimen conviene, cómo estructurar una operación, cómo interpretar un cambio normativo- es intrínsecamente humano. En la práctica, la IA no reemplaza a los profesionales: los vuelve mucho más productivos”, dice.

Según indicadores internacionales de facilidad para pagar impuestos, una empresa mediana en Argentina puede dedicar alrededor de 311 horas al año en cumplimiento tributario, casi el doble del promedio de los países de altos ingresos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según el informe Doing Business del Banco Mundial (reemplazado por el informe Business Ready), que mide en 190 países el tiempo que dedica una empresa mediana al cumplimiento tributario.

“Argentina históricamente aparece entre los países con mayor carga de horas, y el benchmark de la OCDE para naciones de altos ingresos ronda las 160 horas anuales. La diferencia refleja no solo la cantidad de tributos, sino la complejidad de los procesos de presentación, la multiplicidad de jurisdicciones y la frecuencia de los cambios normativos”, señala Curello, cofundador e ingeniero del ITBA, con un MBA de Wharton Business School, quien actualmente vive en Nueva York.

¿Alguien podría pensar que usando ChatGPT, Claude u otras IAs, con dedicación, podría ser suficiente para hacer este trabajo que proponen? Curello responde: “Una herramienta genérica como ChatGPT no sabe qué retenciones sufrió la empresa, no tiene acceso a los archivos descargados de AGIP, no puede conciliar automáticamente comprobantes contra los datos de ARCA, y no genera los archivos TXTs con los formatos exactos que exige SIFERE para poder importarlos en su sistema. Incluso un estudio de OpenAI (“Measuring the performance of our models on real-world tasks”) descubrió que estos chatbots dan respuestas inferiores a los contadores en el 76% de los casos”.

Según explica, la plataforma usa varias tecnologías, eligiendo la indicada para cada problema a resolver. “No todo se hace con modelos de IA. La inteligencia artificial de Genio Contable fue construida utilizando los mejores modelos disponibles y los especializamos con el contexto impositivo argentino. Usamos tanto Claude de Anthropic como modelos de OpenAI. Lo que realmente vuelve poderosa a la plataforma no son solo los modelos, sino el contexto tributario y las herramientas especializadas que construimos alrededor de ellos para lograr exactitud y auditabilidad. La IA puede detectar automáticamente el formato de archivos contables, identificar actividades económicas y alícuotas correspondientes, consultar información normativa actualizada y justificar recomendaciones con referencias legales”, señala.

“Nuestra posición es clara, desarrollamos una plataforma para ayudar a los contadores, no para prescindir de ellos. El sistema no es una caja negra -puntualiza Sánchez-. Yo estoy matriculado en el Consejo de CABA en particular y estamos abiertos al diálogo activo con los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas para que puedan evaluar la plataforma y comprender cómo complementa y potencia el trabajo del contador”.