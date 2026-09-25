SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MÉNDEZ, Eduardo M., (Eddie), q.e.p.d. - Lamentamos profundamente su fallecimiento. Sus primos Mariana y Juan M. Méndez Avellaneda ruegan una oración en su memoria.

✝ MENDEZ, Eduardo, q.e.p.d. - Ángela U. de Coelho y familia acompañan con mucho cariño a Pilar y familia, rogando una oración en memoria de Eddie.

MENDEZ, Eduardo. - Paco Ayerza y Paula Larreta despiden con mucho cariño a Eddie y acompañan a Pilar y su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

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